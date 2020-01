Anti zločinecké predsavzatia - priatelia - Vitajte v Novom roku 2020 !

Prišiel nový rok 2020 a s ním aj nové predsavzatia, sľuby, ciele. Každý z nás sme si o polnoci "štrngli" s našimi najbližšími s pohárom šampanského, alebo iným nápojom a predsavzali sme si, že budeme lepší ako minulý rok.

Naše osobné priania a ciele vieme ovplyvniť, dokonca aj splniť. Na konci roka urobíme opäť rekapituláciu toho, čo nám vyšlo a čo nie. Kto však úprimne niečo praje našej krajine? Tento rok som si dovolil stanoviť novoročné priania pre našu krajinu, a to nasledovne......

Prajem nášmu krásnemu Slovensku, aby sa naozaj zobudilo, aby ľudia nenaleteli vo volebnom roku 2020 opäť raz na falošné tóny pokrivených „gazdov“, ktorí budú sľubovať našej krajine zmenu, ktorá ale v reálnom živote nebude zmenou, ale bohužiaľ, len preskupením temných síl pod inou značkou.

Prajem si, aby sa dodržiaval zákon, aby na prokuratúre bolo menej business orientovaných prokurátorov, ktorí obľubujú reláciu „Skrytá kamera“, aby všetci štátny zamestnanci pracovali v normálnej pracovnej atmosfére. Prajem nám efektívny zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

Prajem nám všetkým aby sa neopakovali kauzy typu tunelovania VSS, kauza predaja emisií, kauza sociálne podniky, kauza Tipos, kauza Star EU, mýtny tender, hlas podobný „precedovi“, kauza Budamar, predražené IT služby slovensko.sk, kauza klientske centrá, kauza kompa cez Dunaj, kauza diaľnice a Váhostav, peniaze v alobale, kauza DPH o ktorej informoval prokurátor Vasiľ Špirko atď... Zoznam je príliš dlhý.

Prajem nám, aby sme už konečne jazdili po diaľnici od Bratislavy do Košíc, je rok 2020 a stále ešte ...... nejazdíme, dlh verejných financií rastie, tak kde sú tie peniaze? Postavíme to skôr ako budú autá lietať? Prajem nám, aby sme konečne kvalitne dokončili tunel Višňové a aby sme preklopili príjem peňazí z výberu mýta, výber z pomeru 55:45 pre súkromníka na 30:70 pre štát, pre občanov, potom môžeme viac investovať do budovania a opráv ciest. Naše autá sa nám za to poďakujú a ušetrené peniaze môžeme investovať do rodiny a nie na opravu pokazenej nápravy.

Chcem toho veľa na vyspelú spoločnosť v strede Európy ?

Všetko dobré priatelia, veľa zdravia, veľa osobných a pracovných úspechov.

https://strana-sas.sk/jurco/