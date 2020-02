SMART, novodobá óda na riešenia.

V poslednej dobe sa čoraz viac skloňuje slovo SMART. SMART znamená inteligentné riešenie pre občana, mesto, samosprávu a štát. Ide o riadenie subjektov, ktoré aplikujú inteligentné riešenie problémov bežného života občanov.

SMART riešenia majú na jednej strane zjednodušovať a zefektívňovať riadenie spoločnosti, na druhej strane majú zjednodušovať a zefektívňovať kvalitu života jednotlivca, napr. riešenie pre mesto, obyvateľov mesta. Spoločnosť je „živý organizmus“ ktorý sa vyvíja a treba mu prispôsobiť riešenia, udržať stály rozvoj, efektivitu a univerzálnosť. SMART riešenie má všeobecný charakter a stal sa po celom svete obľúbený a najviac žiadaný, jeho význam poslednej dobe významne narástol.

Popri SMART ( inteligentných ) riešeniach existuje aj SAFE ( bezpečnostné ) riešenia. Majú za úlohu trvale zvyšovať a zabezpečovať ochranu a bezpečnosť obyvateľstva a zároveň poskytovať dostatočnú ochranu na nasadzovanie SMART riešení. Časť SAFE riešení sú realizované aj prostredníctvom technických ale aj ľudských prostriedkov (napr. bezpečnostný kamerový systém, ochrana verejných priestorov a podujatí, rozpoznávanie áut, tvári, identifikácia, štatistika vstupov atď.). Všeobecne môžeme SMART riešenia rozdeliť na nasledovné základné časti. Nebudem ich podrobne popisovať, každý bod by sa dal rozpísať na samostatnom blogu. Každopádne, týchto 6 bodov tvorí základnú kostru SMART riešení.

SMART ECONOMY – inteligentná ekonomika, t.z. zvyšovanie efektivity, produktivity, modernizácia postupov, podporuje udržateľnosť obchodu a biznisu. Aplikujú sa princípy tzv. znalostnej ekonomiky a inovácii v tomto obore. Ekonomika sa významným faktorom spolupodieľa na znížení kriminality a zvýšení sociálneho aspektu spoločnosti. Dôležitým faktorom je správna identifikácia moderných trendov a včasná identifikácia investícii do ekonomického rozvoja. Do smart economy patrí aj flexibilita trhu práce, medzinárodná spolupráca, podnikanie atď.

SMART PEOPLE – inteligentný človek, inteligentní obyvatelia, obyvatelia sa podieľajú na rozvoji svojou vlastnou aktivitou. Vedomostný rozvoj prispieva k zníženiu spoločenského napätia, čo je v dnešnej dobe významným faktorom v zdravej spoločnosti. Spoločnosť by sa mala orientovať na budovanie tolerantných občanov, vedomostne znalých, ktorí vykonávajú aktivity nielen v prospech seba ale aj v prospech spoločnosti.

SMART GOVERNANCE – inteligentná verejná spoločnosť, ktorej cieľom je transparentné riadenie spoločnosti. Spoločnosť má umožniť obyvateľom sa podieľať na plánovacom a rozhodovacom procese, umožniť prístup k informáciám, jednotlivým analýzam. Riešenie má potláčať korupciu a klientelizmus, neefektívne hospodárenie s financiami zároveň pri porušení pravidiel, prijať zodpovednosť. Výsledkom je zvýšenie kladného hodnotenia práce spoločnosti, zvýšenie nálady obyvateľstva a kvality života.

SMART MOBILITY – inteligentná doprava, súčinnosť modernej technológie a informačných systémov. V súčasnej situácií žiadané riešenie hlavne v mestách. Riešenie zmierňuje záťaž na životné prostredie, dobré riešenie dopravy zvyšuje zdravie človeka a znižuje čas strávený v dopravných prostriedkoch, riešenie zdieľaných prostriedkov, tranzitných mestských riešení, parkovanie atď.

SMART ENVIROMENT – inteligentné životné prostredie, t.z. udržateľný rozvoj mesta pri rozumnom užívaní zdrojov, úspora energie s využitím technologických noviniek. Rieši odpadové hospodárstvo, vodu a kanalizáciu, tepelné hospodárstvo a jeho dopad na životné prostredie. Výsledkom je čisté prostredie, zlepšenie zdravia a spokojnosti občanov, zvýšenie povedomia zodpovednej spotreby zdrojov.

a nakoniec

SMART LIVING – inteligentné bývanie, umožňuje moderný spôsob života, zodpovedné správanie a uvedomelú spotrebu, zabezpečuje bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť a skvalitnenie životného priestoru, fungujúcu spoločenskú kultúru, turizmus. Spoločnosť má zabezpečiť znižovanie kriminality a a vytvoriť bezpečný priestor na život obyvateľov.

tak chceme byť SMART ?

So SMART slovom sa stretávame v dnešnej dobe pomerne často. Ak chceme aby spoločnosť bola SMART a aby sa naďalej rozvíjala sociálne, ekonomicky a spoločensky. potrebujeme k tomu správne riešenia a a hlavne, reformy našej spoločnosti. Vyplakávať vie každý, prevziať zodpovednosť za krajinu, málokto. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť , musíme nájsť správne riešenia. Ak ste sa dočítali až do tejto časti, určite patrite k občanom, ktorým nie je jedno ako sa naša spoločnosť rozvíja. 1144 riešení pre moderné Slovensko . Tak ako, ideme na to ?