Rýchlo a rýchlejšie v mikulášskej samospráve.

Keď v samospráve vládnu staré praktiky typu ničoho sa nedotýkajme, nič nemeňme, všetko je v poriadku, tak je zle. S týmito slovami sa stretávame u úradníkoch, poslancoch, vedenia mesta, ak chcete navrhnúť lepšie riešenie.

Niečo podobné sme na „vlastnej koži“ zažili aj v Liptovskom Mikuláši. Blížil sa termín konania voľby Hlavného kontrolóra. Kto je to hlavný kontrolór ? Tak aby sme si vedeli urobiť obraz toho čo všetko spadá pod jeho činnosť, tu sú hlavné činnosti. Je to zamestnanec mesta, ktorý kontroluje zákonnosti, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov a výdavkov mesta, kontrola finančných operácii mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia interných predpisov mesta a podlieha mu mestský úrad a jeho organizácie a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta. Takže je to kontrolná činnosť ako sa patrí. Dňa 23.04.2020 Mestské zastupiteľstvo, po tom čo predošlý Hlavný kontrolór, ktorý mimochodom nevidel nič zlé na chode mesta, kontroly boli pravdepodobne v poriadku a dokonca ho svojou nečinnosťou plne podporoval, vyhlásilo na 04.06.2020 voľby Hlavného kontrolóra. V minulosti sa stalo že jeden kontrolór mesta pravidelne kopíroval staré správy, ktoré predkladal na zastupiteľstve, pravdaže dátum aktualizoval, zmenil. Dobrá práca, čo poviete.

K O N E Č N E.

Niektorí poslanci a obyvatelia mesta si povedali pri možnosti voľby nového kontrolóra, Chceme odborne „podkutého“, chceme kontrolóra ktorý bude mesto kontrolovať a nie len pritakávať poslancom, primátorovi. Mesto požiadalo aby každý kandidát doložil potrebné dokumenty, t.z. životopis, dosiahnuté vzdelanie atď., zvolilo komisiu na preverenie podmienok kandidátov a vyhlásilo spôsob voľby v zmysle par. 18a zákona č. 369/1990 Zb. a v zmysle Čl. 12 rokovacieho poriadku tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva V Liptovskom Mikuláši, určilo zverejnenie dokumentov, doručenie dokumentov atď. Nuž a prišiel volebný deň, kedy kandidáti v čase 5 minút majú porozprávať o sebe a o svojich skúsenostiach. Nie je Vám to divné, že na takú dôležitú funkciu sa volí systémom schváleným v roku 1990, kde pri takej zrýchlenej voľbe neviete určiť ani charakterové vlastnosti kandidáta a ani odborne skúsenosti ? Predsa len tento nový kontrolór bude kontrolovať, t.z vyžaduje sa prax v ekonomike, dostatočná prax z právnej oblasti, manažérska a lepšie, kontrolná činnosť z verejnej samosprávy, resp. komerčného podniku. Dá sa to za 5 min, predstavenia určiť odbornosť a charakterové vlastnosti uchádzača o tento post ? Robí si tu niekto z tohto srandu ?

S Tomášom Martausom sme navrhli ďalšiu možnosť, na základe princípu verejného dotazovania kandidátov, ktoré funguje a musím povedať veľmi dobre pri iných výberoch, navrhli sme poslancom mesta, aby do zastupiteľstva zaradili bod s otázkami na kandidátov, ktoré by zodpovedali priamo na mestskom zastupiteľstve. Je to prvá zmena .... Našu VEREJNÚ VÝZVU sme adresovali poslancom mestského zastupiteľstva (emailom), zavesili sme ju na populárnu Facebook stránku občanov mesta, za-zdieľali na našich Facebook profiloch. Žiaľ, dostalo sa nám odpovedí typu, nedá sa, nie je čas a ne-odpovede od-ignorovaním našej výzvy. Ospravedlňujem sa poslancovi, ktorý prejavil záujem, celkom ich bolo - 1 poslanec z 25. Krásny pomer ... Nie je čas na zmenu ? Ak takto budeme pristupovať ku všetkému, zmeny sa nedočkáme. Zaslúži si moderná samospráva aj moderný výber kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra ? Podľa mňa, zaslúži. Verejnú výzvu Vám pripájam v tomto blogu.

Verejná výzva (Peter Jurčo)