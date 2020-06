(NE)Bezpečná škola

Udalosť posledných dní nám dala do pozornosti školské zariadenia, hlavne témy prevencie bezpečnostných rizík, ochrana našich detí. Doteraz sa týmito otázkami zaoberali hlavne v USA a Číne, odteraz je to aktuálne aj pre Slovensko.

Čo sa vlastne stalo ? Prečo mladý človek útočil v škole, tomu sa nebudem venovať, aj vzhľadom k tomu, že je to úloha psychológov, učiteľov, rodičov a následne vyšetrovateľov .... každopádne vyhasli dva životy. Život učiteľa, pedagóga, ktorý pomáhal svojej kolegyni v triede, neskrýval sa, konal. Ďalej je to mladý človek, ktorý vykonal tento skutok, zúfalý mladý človek, ktorý sa odhodlal k najhoršiemu, chcel ublížiť iným, chcel zobrať iným životy a aj sa mu to podarilo. Hrozné. Ako by povedal klasik, „Kde tento svet kráča ....“

Popri preverovaniu metodicko-školských smerníc, praktík, práce s mládežou, prevencie „šikany“ na školách sa vynára ja ďalšia otázka. Ako sú zabezpečené naše školy po technickej stránke ?

Riešením nie sú len štandardné kamerové systémy, technológia videovrátnikov na vchode, ale hlavne ucelená koncepcia riešenia aj so zaškolením, prípravou patričných bezpečnostných smerníc. Nechceme finálne skončiť tak, že na vchode do školy bude stáť ozbrojený pracovník bezpečnostnej služby alebo policajt a kontrolovať dodržiavanie poriadku na škole 16 hodín denne/ 5 dní v týždni ? Toto je ten posledný scenár. Dôležité v prvom kroku pre bezpečnosť na školách je zabezpečiť základné technické parametre bezpečnosti. Keď si zoberiem za príklad štandardnú základnú školu (budova a dvor) tak medzi nich hlavne patrí:

Zabezpečiť bezpečnostné dvere na všetkých vstupoch. Medzi najviac kritické miesta patrí vnútorný priestor školy (obmedzený priestor, spoločne priestory, obmedzená možnosť úniku atď.). Do vnútorných priestorov sa nemôže „vlámať“ žiadna iná osoba. Dosiahneme to vybavením každej školy bezpečnostným typom dverí. Vstup žiakov a učiteľov, návštev sa organizujú štandardným overeným vstupom (elektronický chip, identifikačná karta) ohlásenie návštevy atď.

Cieľ riešenia: Zamedzenie vstupu neohlásených a podozrivých cudzích osôb do priestorov školy. Okná budovy, na úrovni prízemia, by mali vyhovovať taktiež bezpečnostnému štandardu.

Vybaviť školu aktívnym kamerovým systémom. Vstupné miesta, spoločné priestory. Kamery s vyššou rozlišovacou schopnosťou, aktívny systém s analýzou pohybu, správania sa davu, detekcia zvýšeného hluku, rozbitia skla, detekcia sabotáže, aktívne EMERGENCY tlačidlo (prepojené na stálu službu Polície cez dátovú sieť Internet, IoT, GSM siete.. ), ktoré po inicializácií, aktivuje vnútorný signál stavu NÚDZE (zvuková signalizácia v budove, rozposlanie sms správ učiteľom). Po prijatí tichého vzdialeného poplachu na pult, operátor operačného centra Polície môže urýchlene vyhodnotiť situáciu (vyhodnotenie LIVE obrazu z kamier) a navigovať, informovať zasahujúcu hliadku, ktorá je na ceste k incidentu. Minimalizujeme informačný chaos. Ide tu o každé sekundy, zavolanie na 112, trvá človeku, ktorý je v strese niečo dlhšie ako v štandardnej situácii. Nehovoriac o tom že musí prebehnúť komunikácia, niekedy chaotická, následne podať informáciu od operátora 112 na Políciu, následne informovať hliadku...... Tento čas vieme skrátiť na minimum a zachrániť životy. Čo sa momentálne inštaluje na školách je základný systém spred cca. 8 rokov dozadu, a niekedy za ceny špičkového systému.

Cieľ riešenia: Systém má vyhodnocovať vstupné alarmové udalosti, automaticky zasielať na operátorské centrum, v dnešnej dobe sa takéto riešenia dajú inštalovať.

Vybaviť každé dvere, vstup do tried, mechanickou zábranou. Zabrániť vstupu agresora do triedy plnej detí je dôležitá a zásadná ochrana. Aktivácia prostredníctvom učiteľa, alarm systémom zabráni vniknutiu do miestnosti plnej detí.

Cieľ riešenia: Zabrániť vstupu útočníka do triedy.

Minimálna ochrana. Mám zato, aby bola škola vybavená základnými prostriedkami na odvrátenie útoku a to napr. paralyzérom, obranný sprej .. toto sú základne prostriedky, ktoré môže použiť zamestnanec školy na odvrátenie útoku.

Cieľ riešenia: Poskytnúť zamestnancom školy použiť obranné prostriedky proti útočníkovi.

Začať učiť deti, zamestnancov školy ako sa správať v krízových situáciách. Deti by mali poznať základné správanie sa pri určitých udalostiach, t.z. ohrozenie osôb v škole. Mali by vedieť ako sa správať v triede, kde sa nachádzajú bezpečné priestory, kde je únikový východ a základné volanie na linku 112.

Cieľ riešenia: Osveta, oboznámiť s možnosťami, správaním, riešením situácie atď.

Týchto 5 základných bezpečnostných bodov minimalizujú vstup cudzej osoby do priestorov školy, zrýchľujú reakčný čas zásahového tímu, poskytnú základnú ochranu pre zamestnancov školy proti útočníkovi. Určite sa nájde viac možností, tieto spomenuté pokladám za úplný základ. Nechcem robiť zo školy polovojenskú jednotku, ale ....