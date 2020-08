Pán MINISTER, spusti proces, poď na to !!!

Ministerstvo vnútra v novembri 2018 vyhlásilo MEGA-TENDER na kamerové systémy za 99,5 mil. EUR pre policajné zložky, ochranu budov a verejného priestranstva. Závratná suma, našťastie pre Slovensko sa to nezrealizovalo.

Tak ako sme zvyknutí, hlavne počas minulých vlád, sa pripravovali a aj vysúťažili veľké MEGA-TENDRE, kde lietali stámiliónové sumy, kde víťazili väčšinou tie isté firmy, v bezkonkurenčnej verejnej súťaži. Aj tento tender mal „pachuť“ starých zvykov. Hlavným problémom bol čas, podmienky, parametre zariadení. Obstarávalo sa v podstate všetko okolo kamerových systémov. V októbri 2019, na základe kontroly z Úradu pre verejné obstarávanie, dostalo ministerstvo nariadenie na zrušenie verejného obstarávania. Okrem nedostatkov v zadaní, hlavným odporúčaním bolo rozdeliť jednotlivé časti na viac obstarávaní. Hlavná časť, a tým pádom podstatná vec, Personálne/Odevné kamery, tzv. BODY CAMERA, sa finálne ...... NEVYSÚŤAŽILI. Prečo toto obstarávanie ministerstvo zrealizovalo vo veľkom balíku, mi nie je doteraz jasné. Jasné je iba to že mali alokované veľa peňazí ...... Chýbala mi tam koncepčnosť riešenia.

Ku objektovým kamerovým systémom pre ochranu budov a verejného priestranstva sa tu nebudem rozpisovať. Je to na samostatný blog. Navrhovať v obstarávaní analógový systém je riešenie spred 10tich rokov. Navrhnúť štruktúrované, koncepčné a moderné riešenie, je výzva novej doby a správne riešenie do budúcnosti. Nekupujeme si predsa pero na pár použití. V riešení od ministerstva boli len rozpoznávanie ŠPZ áut a identifikácia objektov, čo v súčasnej dobe je štandardné riešenie a pre takéto obstarávanie a následné dlhoročné použitie NEDOSTATOČNÉ a aj NEVYHOVUJÚCE. Skúste sa inšpirovať technickým zázemím a aj riešením polície v Anglicku...... Získať viac informácii resp. dát z kamerových systémov sa v materiáloch nepožadovalo.

V novom materiáli by sa malo viac popracovať na koncepčnosti riešenia, stanoviť si hlavne otázky aké informácie požadujem, ako ich chcem spracovať a navrhnúť parametre systému. Kamerový systém už dávno nie je len o obraze z kamier a archíve videí, ale hlavne o informačných dátach, obsiahnutých v získanom obraze, ich spracovaní, analýze a vyhodnocovaní. Toto je moderný kamerový systém.

Čo to znamená ? Samostatne obstarávať ? Áno, pán minister, obstarávaj to samostatne, pretože Telová/Odevná/BODY CAMERA je potrebná, moderná a v súčasnej dobe nevyhnutné vybavenie každého policajta.

Čo je to Telová/Odevná/BODY CAMERA ? Popri fyzickej ochrane je v súčasnej dobe potrebná aj právna ochrana. V podstate to je samostatné zariadenie, ktoré slúži na nahrávanie audio/video informácii na lokálnu pamäťovú jednotku, t.z. slúži ku získaniu údajov, ktoré sú potrebné k právnej ochrane používateľa, ale aj druhej, kontrolovanej strany. Tieto informácie sú následne potrebné k ďalšiemu dokazovaniu napr. v prípade že dôjde k rosporovaniu udalosti, zistenie vykonania a oprávnenia služobného zákroku, správanie sa dotknutých strán, evidencia procesu vykonania zákroku ale aj ochrana policajta a aj preverovanej osoby, voči ktorej sa vykonáva služobný zákrok. Takže v súčasnej dobe veľmi potrebná technológia, ktorá sa používa vo svete. Policajt si každý služobný zákrok, kontrolu automaticky nahráva, nie je dovolená manipulácia so záznamom. Systém mu umožňuje núdzové volanie, t.z. obraz, resp. informácie z kamery dostane operátor, policajt si vie označiť prioritný video záznam, napr. pri evidentnom porušovaní zákona, k dispozícií má aj náhradný kus zariadenia v prípade závady. Po skončení služby si na svojom oddelení odloží zariadenie do dokovacej, skladovacej stanice, kde dôjde automaticky ku stiahnutiu potrebných údajov do zabezpečeného úložiska. Tu som spomenul len pár základných používateľských vlastností, tak aby čitateľ pochopil základný princíp využitia.

PÁN MINISTER, choď do toho, spravte samostatné obstarávanie zariadení spolu so servisom a zaškolením. Neváhajte, zariadenie je v súčasnej dobe potrebné. Tie peniaze, ktoré boli vyčlenené na nákup, budú využité efektívne. Pripravte materiál na obstarávanie SAKRA DOBRE, nastavte potrebné parametre, choďte do zahraničia, získajte informácie priamo od partnerských organizácií ako to funguje a začnite obstarávať.