Ako sa chrániť ?

Najlepším spôsobom ochrany je zaujímať sa o zabezpečenie vlastnych údajov a majetku. Viac chráňte a preverujte, menej publikujte citlivé informácie a zabezpečte si svoju elektronickú komunikáciu.

V tomto blogu sa budem zaoberať princípom kamerových systémov a VIDEOANALÝZY.

Vlastnosti a parametre bezpečnostného kamerového systému sa každým rokom zvyšujú na základe dopytu klientov a možnosti systémov, t.z. výkonu procesora a grafickej časti. Dnes už vieme ľahko analyzovať dáta zo systému. Pokiaľ pred 10timi rokmi stačilo klientom VGA popr.1,3 Mpix rozlíšenie obrazu kamier, štandartné nahrávanie 24 hodín alebo na základe pohybu, dnes to už nestačí.

Dnes sa tieto požiadavky na systém rok čo rok stupňujú. Bezpečnostný systém nahrával veľké množstvo videodát, ktoré ste mali následne k dospozícií na preskúmanie. V prípade následnej analýzy bezpečnostného incidentu, ste si museli zobrali min. jeden celý deň, aby ste dačo v množstve dát videoarchívu niečo našli a zanalyzovali, uložili na externú jednotku a poskytli na daľšie spracovanie daľším zložkám, napr PZSR. Strácali ste čas, trpezlivosť a niekedy ste ani nenašli to čo ste hľadali, nenašli ste proste nič. Boli to náročné časy ...

V dnešnej dobe zvyšovania výpočtového výkonu rekordérov, kamier a počítačov - serverov, nastala doba VIDEOANALÝZY. Analýza sa môže uskutočniť v kamere alebo v rekordéri, počítači, serveri. Pre analýzu obrazu je potrebné zadávať do systému údaje, ktoré chcete z analyzovať a zaznamenať ích výskyt v archíve, uchovať ich a porípade, upozorniť V ČASE. Do popredia sa dostávajú významné riešenia ako napr. HEAT MAP (mapa pohybov), SMART SEARCH (Vyhľadávanie objektu podľa vlastností, napr. farby oblečenia, zmeny v obraze), MOTION and LINE TRACKING (pohybová analýza a prekročenie čiary), FACE DETECT (detekcia tváre) and RECOGNITION

(rozpoznánie), PEOPLE COUNTING (počítanie ľudí), PEPLE GROUP in QUEUE (analýza počtu a skupiny ľudí vo fronte), VEHICLE RECOGNITION AND HUMAN and ANIMAL DETECT (rozpoznanie farby a typu áut, EČV, detekcia ľudí a zvierat ), FIRE and SMOKE detection (detekcia ohňa a dymu), SOUND detection (detekcia hlasitej prevádzky), TRAFFIC analyze (analýza dopravného trafiku), SMART EVIDENCE (sledovanie podozrivých osôb) a mnoho ďalších. Všetky tieto parametre pomáhajú detekovať a evidovať konkrétny objekt v bezpečnostnej scéne a vykonať súvisiace úkony v systéme cez PROGRAM SCENÁRIO. Nové systémy vedia spustiť proces uvoľnenia priestoru na nahrávacích diskov prostredníctvom zníženia počtu snímkov atď. Dovolím si v tomto blogu navrhnúť základné parametre napr. pre DOM a FIRMU.

Riešenie pre DOM ma pozostávať minimálne z nasledovných vlastností: Účelne rozložené kamery v objekte, svetelné zdroje pripojené na pohyb a alarm centrum, z analýzy: rozpoznanie tváre, prekročenie čiary, detekcia pohybu v zóbe, následne výstup na alarm a svetelný management, riešenie pre domový videozvonček, HOT push tlačidlo na rýchly ALARM, zabezpečený prístup na kamerový systém cez Internet, prístup na kamerový systém z lokálnej siete alebo z TV, SMART TV, prepojenie na SBS alebo Políciu. Netreba zabudnúť na zálohovanie systému proti výpadku el. energie a zalohujte aj informačnú linku.

Riešenie pre FIRMU je zložitelšie ale minimálne tam určite spadá nasledovné návrhy na riešenie: Rozpoznanie EČV pre management vstupu vozidiel do firmy, prepojené na rampu, bránu, parkovisko. Následne na vstupe do budovy: rozpoznávanie tvári na evidenciu oprávnených osób a návštev, meranie teploty osôb. Vo výrobe určite využijete napr. rozpoznávanie prechodu cez detekčné zóny, detekcia nosenia ochranných pracovnych prostriedkov, detekciu pracovnej aktivity, detekcia a meranie teploty strojov a zariadení, počítanie výrobkov, audio vstupy a výstupy atď. Firemné vonkajšie priestory viete zabezpečiť voči vandalizmu a následne spätnej analýzy v archíve. Všetko viete vyviesť na lokálnu ochranu objektu (operátor, VELÍN) alebo zamestnancom, ktorí sa môžu oboznamovať s údajmi z kamerového systému a preverovať udalosť v objekte. Nezabudnúť na zálohu el. energie pre všetky kompnenty kamerovej siete, zálohu údajov popr, replikácia kamerového servera a informačné linky.

Výsledkom riešenia sú rýchle a užitočné dáta vo forme údajov na daľšie spracovanie a vyhodnotenie v čase. Tento kamerový systém Vám pomáha optimálne riadiť Vašu firmu a v konečnom dôsledku dôjde k úspore nákladov.

Pre všetky tieto riešenie je dôležité dodržať GDPR nariadenia.